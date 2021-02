Julian Weigl caiu aos 63 minutos dona grande área dos cónegos e o árbitro Manuel Oliveira apontou para a marca dos onze metros. Contudo, o juiz da partida recebeu indicação do VAR e após analisar as imagens televisivas reverteu a decisão. Rui Costa e Luisão não gostaram que o juiz fosse consultar as imagens e protestaram. [Imagens: Movephoto]