Numa ação promovida pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol, presidida por José Fontelas Gomes, os juízes das duas categorias profissionais do futebol português, bem como algumas árbitras da categoria principal, juntaram-se para um almoço de Natal. O convívio decorreu, esta quinta-feira, num restaurante do Luso e, no final, todos se juntaram para a fotografia da praxe.