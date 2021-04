O Wolverhampton partilhou nas redes sociais imagens de Rui Patrício, Vitinha, Fábio Silva e Nélson Semedo com um cravo na mão. "25 de abril sempre" e "Feliz 25 de Abril!" são as palavras que legendam as publicações feitas na conta em português do Twitter do clube. Recorde-se que os Wolves recebem este domingo o Burnley em jogo da 33.ª jornada da Premier League.