Arrepiante: o momento em que os jogadores de V. Guimarães e Benfica homenagearam Fehér

Momentos antes do início do jogo entre Vitória de Guimarães e Benfica, a contar para a 21.ª jornada da Liga Betclic, os jogadores das duas equipas juntaram-se no relvado para uma sentida homenagem a Miklós Fehér, antigo futebolista húngaro que há 20 anos caiu inanimado no relvado do Estádio D. Afonso Henriques durante um V. Guimarães-Benfica. Otamendi, capitão do Benfica, levou uma coroa de flores e colocou-a no exato local onde o ex-jogador caiu, com os restantes jogadores a aplaudirem, em uníssono, juntamente com os adeptos presentes nas bancadas. [Frames: Sport TV]