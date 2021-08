A viver um arranque de época para esquecer, com duas derrotas em dois jogos, o Arsenal terá colocado no mercado dez jogadores e há um nome que surpreende. Segundo o 'The Telegraph', nessa lista de jogadores que podem ser transferidos entra Pierre-Emerick Aubameyang, um dos nomes de referência do clube nos últimos anos mas que já não será visto como indispensável. Para lá do gabonês, há outros nove na porta de saída. Saiba quem são...