As 11 versões diferentes de equipamento que o Manchester United utilizou esta época

Tal como a grande maioria dos clubes, o Manchester United concebeu três equipamentos para a última temporada: o equipamento principal, o secundário e um alternativo. Contudo, conseguiu, ainda assim, entrar em campo com 11 combinações distintas. A explicação? De acordo com o site especializado 'FootyHeadlines', terão existido duas razões que levaram o Manchester United a variar tantas vezes os seus três equipamentos para 2021/22. A primeira estará relacionada com o facto de os red devils usarem, por variadas vezes, o seu equipamento para os jogos em casa nas deslocações a outros estádios, tendo os calções brancos e/ou as meias pretas coincidido com alguns dos equipamentos dos adversários. A segunda prende-se com o facto de a Premier League ter solicitado ao Manchester United que criasse uma variante do seu equipamento alternativo [camisola azul escura] em que as meias não tivessem o mesmo padrão que a camisola. [Imagens: Action Images, Reuters e LUSA/EPA]