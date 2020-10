As 50 seleções mais valiosas do Mundo: saiba o valor caso a caso

Há valores para todos os gostos e muitos deles não chegam a refletir de forma direta no sucesso ou insucesso de cada uma destas seleções representadas nesta lista. Eis as 50 seleções nacionais mais valiosas da atualidade, com Portugal presente no top-10 mas ainda longe da atual líder. Quer saber que país lidera? Veja esta lista elaborada de acordo com os valores disponibilizados pela 'Transfermarkt'. [Imagens: Reuters, Action Images]