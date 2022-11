A Argentina estreia-se esta manhã no Mundial'2022 frente à Arábia Saudita (um jogo para seguir aqui ) e os olhos estão postos, inevitavelmente, em Lionel Messi, que irá disputar o seu último Campeonato do Mundo. Nos pés, o craque argentino traz umas "Messi 2022 World Cup Speedportal", botas inspiradas nas que utilizou no Mundial'2006.