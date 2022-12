As conquistas pelo Brasil, os jogos contra Portugal e o amigo Eusébio: as melhores imagens da carreira de Pelé

Pelé morreu esta quinta-feira, com 82 anos. Os melhores momentos da carreira do ex-internacional brasileiro recordados nesta fotogaleria, que junta os duelos contra o Benfica na Taça Intercontinental de 1962, o embate contra Portugal no Mundial de 1966 e ainda os vários encontros com o amigo Eusébio da Silva Ferreira. [Imagens: Action Images, Getty Images e Reuters].