Philippe Coutinho foi a contratação mais cara do Barcelona mas, ironia do destino, depois de ter sido emprestado ao Bayern Munique, acabou por ajudar na humilhação que os blaugrana sofreram ontem na Luz, com a marcação de dois golos dos oito golos. O clube catalão está habituado a gastar muitos milhões e no seu plantel ainda tem alguns dos jogadores mais dispendiosos da sua histórica. Confira a lista. (Valores Transfermarkt/Fotos Reuters, EPA e USA Today Sports)