O Benfica e o Sporting estiveram muito ativos neste mercado de transferências, estando, por isso, muito representados entre as cinco contratações mais caras e também nas cinco maiores vendas do futebol português neste verão. [Créditos: Benfica, Vítor Chi, Wolfsburgo, V. Guimarães, José Gageiro/Movephoto e PSG]

As contratações mais caras e as maiores vendas do futebol português neste mercado de transferências