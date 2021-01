O Benfica recebe o Nacional esta tarde (17 horas) em jogo da 15.ª jornada da Liga NOS, numa altura em que há 10 jogadores infetados com covid-19 no plantel principal. "Ontem [anteontem] já tinha uma equipa na cabeça. Após os testes, já tenho outra. Todos os dias tenho gente a ficar de fora", sublinhou ontem Jorge Jesus na conferência de imprensa

As 'dores de cabeça' de Jorge Jesus: o onze provável do Benfica para o jogo com o Nacional