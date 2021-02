Agora que o mercado de transferências está fechado, o portal Transfermarkt acertou os plantéis dos principais clubes do Mundo e procedeu à devida atualização dos valores de mercado de cada um deles. Uma lista dos cem mais valiosos da Europa que conta com domínio inglês nos primeiros postos e onde há mais quedas do que subidas. Neste aspeto, note-se que por cá o Benfica sofreu uma desvalorização, ao contrário de FC Porto, Sporting e Sp. Braga, que viram os seus valores subirem.