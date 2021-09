As estreias de Ronaldo pelo Manchester United: dois onzes incríveis separados por 18 anos

com a camisola do Manchester United. Em 2003, um 'miúdo' de 18 anos proveniente do Sporting jogava pela primeira vez em Old Trafford com a camisola dos red devils e, o resto... é história.As duas estreias foram bem diferentes. Em 2003, Ronaldo saiu do banco para render Nicky Butt, ao passo que este fim-de-semana foi titular. A primeira vez, o português tinha como treinador Sir Alex Ferguson, agora tem Ole Gunnar Solskjaer, que, em 2003, era seu colega. Quanto aos companheiros de equipa que se encontravam no relvado nas suas estreias, não poderiam ser mais diferentes. Ainda se lembra do Manchester United de 2003? Aqui ficam os dois onzes [Créditos: Reuters, Twitter/Tom Bogert, Twitter/Manchester United]