Arranca na próxima semana a fase de grupos do Europeu de Sub-21, este ano disputado num formato distinto, mas onde a qualidade volta a imperar. Aliás, olhando às anteriores edições, arriscamos dizer que este será aquele em que mais talento estará presente, já que entre os convocados das 16 seleções estão já vários jogadores com créditos firmados no futebol europeu. Acima pode consultar a lista dos 25 mais valiosos segundo o Transfermarkt, onde entram dois portugueses. Fora desta lista fica por exemplo Youssoufa Moukoko, mas simplesmente porque 'apenas' está avaliado em 10 milhões de euros.