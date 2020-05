Este pai fez a vontade ao filho e foi espreitar o treino do Liverpool; o momento foi captado em foto, acabando por 'cair' nas redes sociais, onde tem feito sucesso. A criança foi para casa mais feliz pois, ao contrário de milhões de fãs dos reds, conseguiu ver Klopp, Salah, Firmino e companhia... (Fotos Instagram-9

As fotos do treino do Liverpool que emocionam e correm mundo