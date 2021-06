Minutos antes do Dinamarca-Bélgica , repetem-se as homenagens a Christian Eriksen, nas bancadas mas também fora do estádio, o Telia Parken, em Copenhaga. Vertonghen, capitão da Bélgica, entregou a Kjaer uma t-shirt da sua seleção com o nome e número de Eriksen, autografada pelos diabos vermelhos.