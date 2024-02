As imagens da arrepiante lesão de Zaidu frente ao Estrela da Amadora

Zaidu sofreu este sábado uma lesão arrepiante, ao minuto 29 do FC Porto-Estrela da Amadora. O lateral-esquerdo nigeriano, que regressou hoje à titularidade na defesa portista após a participação na CAN (onde chegou até à final), teve que abandonar o relvado de maca após uma tentativa de corte que deixou o jogador com muitas queixas no joelho esquerdo. Na altura em que corria em direção da bola, Zaidu colocou mal o pé no relvado e acabou por torcer o joelho. [Frames: Sport TV]