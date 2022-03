As imagens da calorosa receção ao Benfica na Holanda

A equipa do Benfica tinha aproximadamente 50 adeptos à porta do hotel onde irá ficar hospedada até perto da hora do encontro. Veríssimo foi o primeiro a sair do autocarro e a sentir o apoio dos adeptos que receberam a equipa com cânticos e fumos vermelhos.

Apesar de não haver forças de segurança, os adeptos benfiquistas mantiveram-se à distância, tendo sido Weigl o único a assinar uma camisola, a pedido de um português.

No aeroporto de Amesterdão, onde equipa aterrou ontem ao início da noite, também marcaram presença vários benfiquistas, sendo que Gonçalo Ramos cumprimentou vários dos que ali se deslocaram. Também Weigl deu autógrafos, mostrando sempre uma grande ligação ao universo benfiquista que hoje irá apoiar em força a equipa no reduto do Ajax.