A comitiva do Benfica chegou este sábado a Famalicão, onde este domingo defronta a formação orientada por Ivo Vieira em jogo da 14.ª jornada da Liga Bwin. Na chegada à cidade minhota, Gonçalo Ramos, André Almeida e João Mário tiraram fotos com um adepto que aguardava o plantel encarnado. [Imagens: José Gageiro / Movephoto]

