Os Los Angeles Lakers preparam, esta sexta-feira, uma emocionantea Kobe Bryant, basquetebolista norte-americano que morreu num acidente de helicóptero, no encontro diante dos Portland Trail Blazers, em mais um jogo da NBA. Camisolas com os números 8 e 24 - que 'Black Mamba' utilizou pelos Lakers - estão em toda a parte no interior do Staples Center. [Imagens: Twitter]