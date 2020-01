As imagens da fenomenal homenagem do Nantes em memória de Emiliano Sala

O Nantes realizou, este domingo, uma homenagem a Emiliano Sala, antigo jogador do clube que faleceu há pouco mais de um ano - foi encontrado sem vida a 21 de janeiro de 2019, após um acidente aéreo. Minutos antes do início da partida com o Bordéus, a contar para a 18.ª jornada da Ligue 1 - que terminou com um triunfo dos visitantes, por-, as bancadas e monitores do estádio 'de la Beaujoire' encheram-se de imagens e mensagens dedicadas ao argentino, uma homenagem que já havia iniciado desde o exterior do recinto. [Imagens: Reuters]