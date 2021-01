Depois da polémica causada pelas notícias dando conta que Neymar ia dar uma festa para 500 pessoas na passagem de ano, o avançado do PSG partilhou imagens das celebrações com um grupo de amigos. "Decoração maravilhosa, jantarzinho em casa, com distanciamento social entre uma cadeira e outra. E não é para 500 pessoas, ok?, disse o jogador num dos vídeos que partilhou. (Fotos Instagram)