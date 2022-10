O Flamengo conquistou a terceira Libertadores da sua história ao bater o Atletico Paranaense, de Scolari, por 1-0 . Gabriel Barbosa marcou o único golo da final disputada em Guyaquil, no Equador. No final, a festa foi feita em tons de vermelho e preto, com o Mengão a suceder ao Palmeiras como campeão sul-americano. [Créditos: Reuters]