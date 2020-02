"O PORTUGUÊS MAIS AMADO DO MUNDO! Mais de 40 milhões de apaixonados por Jorge Fernando Pinheiro de Jesus!" Assim foi JJ descrito no Twitter pelo Flamengo. O português chegou ao quinto título pelo clube. Veja a festa pelo triunfo na Taça Sul-Americana.

