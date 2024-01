As imagens da homenagem do Benfica a Miklós Fehér na Hungria

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





O Benfica homenageou Miklós Fehér esta quinta-feira, no dia em que se assinalaram os 20 anos desde o falecimento do antigo avançado húngaro. Representado por Fernando Seara, presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados e Simão Sabrosa, diretor para as Relações Internacionais, o clube foi hoje recebido em Budapeste por Péter Szijjártó, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Comércio Húngaro. [Imagens: SL Benfica]