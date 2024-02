As imagens da homenagem dos adeptos a Miklós Fehér ao minuto 29 do Benfica-Gil Vicente

Ao minuto 29 [referência ao número que Miklós Fehér usava de águia ao peito] do Benfica-Gil Vicente, os adeptos benfiquistas não falharam e homenagearam Miklós Fehér, antigo jogador que faleceu há 20 anos, num jogo dos encarnados em Guimarães, no Estádio D. Afonso Henriques. Para além dos aplausos, foi também exibida uma tarja que lembrou "o último sorriso" do antigo futebolista húngaro. A família do ex-jogador, que marca presença no Estádio da Luz, não escondeu a emoção. [Frames: BTV]