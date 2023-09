As imagens da inauguração da 2.ª fase da Cidade Desportiva do Sp. Braga

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Decorreu esta segunda-feira a inauguração da segunda fase da Cidade Desportiva do Sp. Braga. Na cerimónia estiveram presentes Nasser Al-Khelaïfi, presidente do PSG e CEO da QSI (detentora de 21,67% da SAD arsenalista), Fernando Gomes, presidente da FPF, Pedro Proença, líder da Liga Portugal, Ricardo Rio, presidente da CM Braga, o empresário Jorge Mendes ou até Carlos Carvalhal, antigo treinador do Sp. Braga.