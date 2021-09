Imagens da lesão arrepiante de Lassina Traoré, no Shakhtar-Inter. Numa disputa de bola com Dumfries, o jogador do Inter caí em cima da perna do avançado do Shakhtar, que dobra e faz com que o Traoré tenha de sair de maca do encontro. [Créditos: Lusa/EPA e Twitter 'Fútboltastico']