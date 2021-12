As imagens da palestra de Veríssimo e do primeiro treino do Benfica após a saída de Jesus

Nélson Veríssimo assumiu esta terça-feira o comando do primeiro treino da equipa principal do Benfica, de preparação ao clássico com o FC Porto para o campeonato, após a saída de Jorge Jesus e da sua equipa técnica. Antes do arranque dos trabalhos, o treinador, que estará no comando da equipa até ao final da presente temporada, falou no centro do terreno com os jogadores, como é possível observar nas imagens: [Fotografias: SL Benfica]