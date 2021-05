As imagens impensáveis de Enzo Pérez a jogar como guarda-redes

Promete ser um dos momentos da temporada no futebol sul-americano. Enzo Pérez, antigo médio do Benfica, a jogar como guarda-redes titular do River Plate no duelo da Taça Libertadores frente ao Independiente Santa Fé , face ao surto de Covid-19 que afeta o emblema de Buenos Aires. Note-se, ainda, que o jogador de 35 anos está a contas com uma lesão muscular na coxa mas decidiu entrar em campo para evitar que os Millonarios se apresentassem com apenas 10 jogadores. [Imagens: Reuter]