O Benfica realizou esta terça-feira mais uma sessão de treinos tendo em vista o regresso do campeonato português. A equipa orientada por Bruno Lage prepara-se para receber, na quinta-feira, o Tondela em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga NOS. [Imagens: SL Benfica]

As imagens de mais uma sessão de treinos do Benfica dois dias antes do regresso