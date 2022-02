E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Pinto da Costa, Frederico Varandas e Rui Costa, presidentes de FC Porto, Sporting e Benfica, respetivamente, estão na Cimeira de Presidentes da Liga que decorre esta tarde no Centro de Congressos da Alfândega, no Porto. Veja aqui as imagens dos líderes dos três grandes à chegada ao local. [Fotos: Lusa e Ricardo Jr,]