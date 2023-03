As imagens do aparatoso acidente que obrigou Miguel Oliveira a desistir em Portimão

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda) abalroou o português Miguel Oliveira (Aprilia) na terceira volta do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, ficando ambos fora de prova. O incidente aconteceu na terceira das 15 curvas do traçado do Autódromo Internacional do Algarve, quando Márquez falhou a travagem, acertou no espanhol Jorge Martin (Ducati), que seguia em terceiro, e chocou com a Aprilia do piloto português, que era segundo classificado [Fotos Lusa/EPA e Reuters]