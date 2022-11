Ricardo Sousa e Wendell protagonizaram um momento tenso nos instantes finais do FC Porto-Mafra, quando o técnico dos visitantes se colocou no caminho do brasileiro quando este passava. O defesa portista não gostou, respondeu e gerou-se um foco de confusão. A ação de Ricardo Sousa, refira-se, mereceu duras críticas de Sérgio Conceição. (Fotos: SportTv)

As imagens do desentendimento entre Ricardo Sousa e Wendell que provocou a confusão no Dragão