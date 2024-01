Um forte nevão que caiu sobre o Estádio La Romareda, em Saragoça, levou esta sexta-feira ao adiamento do jogo da equipa da casa frente ao Andorra, a contar para a 23.ª jornada da segunda divisão espanhola de futebol. O encontro foi remarcado para uma nova data. [Imagens: Saragoça/X]

