Max Verstappen e Lewis Hamilton tentavam garantir a quinta posição do Grande Prémio de Itália quando os dois pilotos, que lutam atualmente pelo título mundial da Fórmula 1, chocaram na 26.ª volta da corrida, na curva 2. O britânico seguia a trajetória interior quando o holandês tentou ganhar a posição por fora... acabando por 'atropelar' o carro da Mercedes. [Frames: F1 TV; Imagens: Action Images e Reuters]

As imagens do incrível acidente entre Max Verstappen e Hamilton no GP de Itália