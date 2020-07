Tal como Cristiano Ronaldo, também Leo Messi decidiu fazer investimentos tendo em conta o seu futuro fora dos relvados e apostou igualmente no ramo da hotelaria. Um dos seus investimentos passou pela aquisição da MIM Hotels (Majestic i Messi Hotels), uma cadeia de hóteis gerida pelo grupo Majestic Hotel. O investimento não é novo, mas o craque argentino decidiu esta segunda-feira 'apresentá-lo' aos seus seguidores, mostrando nas redes sociais imagens do luxuoso hotel localizado em Fona Mallorca, um espaço recentemente remodelado e que já está pronto a receber turistas no pós-fecho devido à Covid-19.