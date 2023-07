Ángel Di María foi esta quinta-feira apresentado aos adeptos do Benfica como novo jogador do clube para a próxima temporada. Através das fotografias do momento em que o argentino assinou o contrato com o emblema da Luz, as águias confirmaram que o vínculo do jogador de 35 anos é válido até 2024, por um ano. [Imagens: SL Benfica]