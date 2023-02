As imagens do momento em que o corpo de Christian Atsu chegou ao Gana

O corpo de Christian Atsu regressou este domingo ao Gana, um dia depois de ter sido encontrado e retirado dos escombros do prédio onde habitava na Turquia, vítima do sismo que recentemente abalou o país. Centenas de ganeses, onde se incluíam membros da família do antigo futebolista do FC Porto e Rio Ave, membros da Federação de Futebol do Gana e do governo, marcaram presença no Aeroporto Internacional Kotoka, em Acra, capital do país, para um último adeus a Christian Atsu. [Imagens: Reuters]