André Silva, avançado português de 25 anos, conheceu esta terça-feira as instalações, os companheiros de equipa e ainda os membros da equipa técnica do RB Leipzig, clube pelo qual assinou neste mercado de transferências. O ex-Eintracht Frankfurt, onde na última temporada marcou 28 golos no campeonato, custou 23M€ aos cofres de Leipzig. [Imagens: RB Leipzig]