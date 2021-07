As imagens do primeiro treino de Sergio Ramos pelo Paris SG

Sergio Ramos realizou esta segunda-feira a primeira sessão de treinos de pré-temporada pelo Paris Saint-Germain. O experiente defesa-central espanhol, contratado pelos parisienses a custo zero após ter terminado contrato com o Real Madrid, mostrou-se de bom humor com os seus novos companheiros de equipa e foi, claramente, o protagonista do dia. [Imagens: Paris SG / Instagram]