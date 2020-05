O FC Porto regressou, esta segunda-feira, aos trabalhos no Olival, com Sérgio Conceição e o treinador-adjunto Vítor Bruno a liderarem a primeira sessão de treinos após suspensão das atividades desportivas face à pandemia de Covid-19. [Imagens: Nuno Fonseca / Movephoto]

