Parte do plantel do Benfica regressou, esta sexta-feira, ao Seixal para realizar exames médicos que serão levados a cabo pelo médico Ricardo Antunes. Os jogadores não irão realizar qualquer teste à Covid-19, mas sim testes rotineiros. Jardel, Gabriel, Julian Weigl, Zivkovic e Svilar foram alguns dos jogadores fotografados à entrada. [Imagens: Rui Minderico]

As imagens do regresso dos jogadores do Benfica ao Seixal