A Seleção Nacional realizou esta sexta-feira o treino de adaptação ao Allianz Arena, em Munique, onde no sábado (17 horas) vai defrontar a Alemanha, na 2.ª jornada do Grupo F do Euro'2020. O destaque da sessão foi a ausência do lateral Nuno Mendes , que vai falhar o duelo com os germânicos devido a dores musculares na perna esquerda. [Imagens: Paulo Calado]

As imagens do treino da Seleção Nacional no palco do jogo com a Alemanha