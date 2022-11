O Benfica treinou esta manhã, no Seixal, antes da partida para Israel, onde amanhã os encarnados defrontam o Maccabi Haifa na última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Os encarnados já estão apurados para os oitavos de final mas querem terminar na liderança do grupo.

As imagens do treino do Benfica antes da partida para Israel