«AVB Traidor»: As imagens dos graffitis junto à casa de André Villas-Boas

A casa de André Villas-Boas, no Porto, foi grafitada durante a noite desta segunda-feira. "AVB traidor" e "AVB ingrato" foram duas das frases grafitadas. Ao início da tarde desta terça-feira, os muros exteriores da moradia do antigo treinador dos dragões (de cor negra) já tinham sido limpos, mas eram percetíveis ainda algumas mensagens na moradia em frente à de André Villas-Boas. Recorde-se que o antigo técnico vai concorrer à presidência do FC Porto nas eleições de 2024.