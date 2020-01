Julian Weigl estreou-se pelo Benfica e logo como titular no encontro com o Aves ( 2-1 ). O médio alemão saiu aos 61', quando os visitantes ainda estavam na frente. Veja os números do reforço nesta partida, disponibilizados pela GoalPoint:- 0/1 remates enquadrados- 0 passes para finalização- 85% passes certos- 2/3 passes longos certos- 2/2 dribles completos- 2 acções defensivas[Fotos: Pedro Ferreira e Miguel Barreira]