As imagens imperdíveis do arranque da preparação do Montalegre para a visita ao FC Porto

O Montalegre disputa esta sexta-feira um dos jogos mais importantes da sua história, com a visita ao Estádio do Dragão para defrontar o FC Porto na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Em Trás-os-Montes, já próximo da fronteira galega com Espanha, a equipa de reportagem de Record foi recebida por uma cara bem conhecida do nosso futebol, Tony, antigo defesa-direito que é hoje o treinador da equipa, e outras menos mediáticas que lhe iremos dar a conhecer ao longo dos próximos dias. Uma viagem sempre com o Castelo de Montalegre em pano de fundo…