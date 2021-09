Já na reta final do Azerbaijão-Portugal ( 0-3 ), quatro adeptos invadiram o relvado e dirigiram-se para Bruno Fernandes, tirando uma selfie com o internacional português. Depois, saíram do terreno de jogo a celebrar, sem a presença de qualquer elemento da segurança do Olímpico de Baku. Inacreditável...